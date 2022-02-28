Макрон вимагає від Путіна припинити геноцид в Україні

1,5 години президент Франції намагався напоумити російського диктатора

Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон під час нової телефонної розмови спробував напоумити російського диктатора Володимира Путіна, що розв'язав у Європі війну. Французький лідер вимагає негайно зупинити вбивство мирних громадян України.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на Єлисейський палац.

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Що відомо

Як повідомляють із Парижа, Макрон зажадав припинити напади на цивільних осіб, зберегти громадянську інфраструктуру та дати людям доступ до шляхів. Макрон також закликав до негайного припинення вогню в Україні. Він сказав, що наполягав на "необхідності негайного припинення вогню".

За даними Єлисейського палацу, розмова з Путіним тривала 1 годину 30 хвилин.

Після дзвінка у бункер Путіна президент Франції переговорив з президентом України та верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським.

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Версія Кремля

За версією Кремля, чий офіційний сайт залишається заблокованим, це Путін ставив Україні умови. Він продовжує мріяти:

про демілітаризацію та денацифікацію України

про нейтральний статус України

про визнання Києвом Криму російським.

Обстановка

Поки Путін займається самообманом, українці продовжують звільняти свої міста та села, іноді без жодного пострілу.

Наприклад, зранку біля Бердянської міської ради, зайнятої напередодні російськими окупантами, зібралося кілька десятків українців. Вони змусили окупантів сісти у вантажівки та залишити українське місто.

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Водночас росіяни продовжують холоднокровно вбивати українців.

У Харкові сьогодні, 28 лютого, з установки "Град" було обстріляно житлові будинки. Загинула щонайменше одна жінка, якій відірвало ногу.