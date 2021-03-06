Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Росія

"Міни" лягають дедалі ближче: ще одна людина з оточення Путіна захворіла на COVID-19

6 березня, 13:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Новий вірус підчепив радник Путіна з економіки Максим Орєшкін

Помічник президента РФ Володимира Путіна – Максим Орєшкін – захворів на коронавірус, заявив глава російського уряду Михайло Мішустін.

Реклама

Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс.

"На жаль, він (Орєшкін) захворів на коронавірус. Хочу, користуючись нагодою, передати побажання здоров'я", – сказав Мішустін.

Відомо, що Орєшкін очолював Мінекономрозвитку РФ з 30 листопада 2016 по 15 січня 2020 року, до цього півтора року був заступником міністра фінансів.

Трохи пізніше прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не контактував особисто з Орєшкіним, тому необхідності в самоізоляції нема.

Реклама

Це вже далеко не перший випадок захворювання людей з найближчого оточення глави російської держави.

В тренді
Путчисти в М'янмі застрелили ще семеро протестувальників: рахунок жертвам іде на десятки

Так, Пєсков боявся захворіти на COVID-19, тому носив на піджаку "блокатор" вірусу, що не завадило йому в травні-2020 підчепити заразу.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що наприкінці квітня-2020 у Михайла Мішустіна виявили коронавірус, тому російському прем'єру довелося піти на самоізоляцію.

Також повідомлялося, що інфекцію виявили у головлікаря спецлікарні в підмосковній Комунарці, куди навесні-2020 звозили пацієнтів з коронавірусом. Незадовго до цього він зустрічався з Путіним.

Звернення Володимира Путіна

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

коронавірус Володимир Путін Дмитро Пєсков Максим Орешкін Михайло Мішустін COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
"Кухар Путіна" заплатить півмільйона доларів за голову ХодорковськогоРосія
У Путіна назвали
У Путіна назвали "червону лінію" для Росії щодо ДонбасуВлада
Біля
Біля "палацу Путіна" знайшли особняк патріарха Кирила за 20 мільярдів: фото і відеоРосія
Як з рога достатку: США ввели проти РФ ще
Як з рога достатку: США ввели проти РФ ще "пачку" санкційСША
Єврокомісія дозволила країнам ЄС закуповувати
Єврокомісія дозволила країнам ЄС закуповувати "Супутник V": є одна умоваЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти