"Міни" лягають дедалі ближче: ще одна людина з оточення Путіна захворіла на COVID-19

Помічник президента РФ Володимира Путіна – Максим Орєшкін – захворів на коронавірус, заявив глава російського уряду Михайло Мішустін.
Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс.
"На жаль, він (Орєшкін) захворів на коронавірус. Хочу, користуючись нагодою, передати побажання здоров'я", – сказав Мішустін.
Відомо, що Орєшкін очолював Мінекономрозвитку РФ з 30 листопада 2016 по 15 січня 2020 року, до цього півтора року був заступником міністра фінансів.
Трохи пізніше прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не контактував особисто з Орєшкіним, тому необхідності в самоізоляції нема.
Це вже далеко не перший випадок захворювання людей з найближчого оточення глави російської держави.
Так, Пєсков боявся захворіти на COVID-19, тому носив на піджаку "блокатор" вірусу, що не завадило йому в травні-2020 підчепити заразу.
Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що наприкінці квітня-2020 у Михайла Мішустіна виявили коронавірус, тому російському прем'єру довелося піти на самоізоляцію.
Також повідомлялося, що інфекцію виявили у головлікаря спецлікарні в підмосковній Комунарці, куди навесні-2020 звозили пацієнтів з коронавірусом. Незадовго до цього він зустрічався з Путіним.
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