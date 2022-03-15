На росТВ триває "бунт" – телеведуча НТВ терміново виїхала з РФ

Гільдєєва працювала на НТВ з 2006 року

Ведуча НТВ Лілія Гільдєєва / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведуча НТВ Лілія Гільдєєва залишила Росію й написала з-за кордону заяву про звільнення. Про це вона повідомила Telegram-каналу Varlamov News.

"Спочатку поїхала, боялася, що просто так не відпустять, потім написала заяву", – написала вона.

Про причини свого рішення вона не повідомила.

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Лілія Гільдєєва на НТВ вела програму зі співведучим Олексієм Пивоваровим до 2013 року.

Ситуація з журналістами в умовах війни

В Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times.

Російські війська обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке, на бампері та з боків якого був напис PRESS. Після того, як пошкоджена машина з'їхала в кювет, окупанти пограбували журналіста, відібравши 3 тисячі доларів та особистий ноутбук співробітника незалежної преси.

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У Fox News заявили, що їхній журналіст Бенджамін Холл отримав поранення під Києвом. Відомо, що у кореспондента уламковий перелом обох ніг.

Британсько-німецько-люксембурзький журналіст Філіп Кроутер під час своєї роботи у Києві розповідав про ситуацію навколо України та про дії Росії. Це він робив щоразу під час нових включень до ефіру, і щоразу іншою мовою. Загалом використовував іспанську, німецьку, люксембурзьку, французьку, португальську та англійську мови.

Під Миколаєвом на війні з російськими загарбниками загинув військовий кореспондент, відомий львівський журналіст Віктор Дудар. Чоловік захищав територію з перших днів війни.

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У Каховці Херсонської області увечері 12 березня зник місцевий журналіст газети "Новий день" Олег Батурін.