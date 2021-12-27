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"Нам треба було вступити до НАТО": у Росії зробили несподівану заяву

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
27 грудня, 14:30
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НАТО не несе загрози і з Заходом Москва взагалі має бути партнерами та друзями
У НАТО Росії було б краще. Колаж "Сьогодні"
У НАТО Росії було б краще. Колаж "Сьогодні"

Жодної загрози з боку НАТО для росіян немає, а нинішня конфронтація Москви – це шалена політика Кремля. Більше того, Росії взагалі треба було ще давно вступити до Альянсу, і тоді не було б жодних проблем та військової напруги. Про це заявив в ефірі радіостанції Ехо Москви колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв.

Він привів у приклад країни, які не є членами НАТО, але мають гарантії практично як для країн Альянсу.

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"Нам потрібно було де-факто давним-давно – і зараз це цілком можливо – вступити до НАТО. Інше питання: як це технічно оформляється? Це неважливо. Наприклад, Японія чи Австралія. Вони не є членами НАТО, але мають договір безпеки зі Сполученими Штатами, і вони фактично те саме, що члени НАТО. На них поширюються всі гарантії. І всі сприймають як частину західних країн. Тобто багато таких дипломатичних технічних варіантів", – сказав Козирєв.

За його словами, НАТО не загрожує Росії і з Заходом взагалі мають бути партнерські та дружні стосунки.

"А перебувати в конфронтації з НАТО, з найбільш розвиненими країнами світу, і не проводити через це або обмежувати можливості модернізації – це якась божевільна політика", – сказав ексглава МЗС РФ.

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Козирєв підкреслив, що протистояння РФ і НАТО "придумане виключно для того, щоб мати зовнішнього ворога за радянською традицєю", і передрік Росії долю Радянського Союзу через протистояння з Альянсом.

"Це роздмухується пропагандою. НАТО не є ворогом. Більше того, чим ближче НАТО наближатиметься до наших кордонів – ми можемо навіть відмовитися від прикордонників з ними, тому що вони самі беруть на себе всю відповідальність за те, щоб боротися і з наркотрафіком, і з трафіком зброї", – пояснив він.

Що там зараз у Росії з НАТО?

  • Нещодавно Росія висунула США та окремо решті країн НАТО ультиматум – не пускати країни колишнього СРСР до Альянсу, в тому числі й Україну, та в принципі припинити розширення військового блоку. Вже стала відома дата переговорів у рамках Ради Росія – НАТО.
  • Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
  • Тим часом відомий блогер Ілля Варламов припустив, що буде з Росією, якщо її захопить НАТО. Він запропонував росіянам відповісти на запитання, наприклад, чи перетвориться РФ на суцільний концтабір, хто правитиме країною. Відповіді здивували.

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