"Нам треба було вступити до НАТО": у Росії зробили несподівану заяву

НАТО не несе загрози і з Заходом Москва взагалі має бути партнерами та друзями

У НАТО Росії було б краще. Колаж "Сьогодні"

Жодної загрози з боку НАТО для росіян немає, а нинішня конфронтація Москви – це шалена політика Кремля. Більше того, Росії взагалі треба було ще давно вступити до Альянсу, і тоді не було б жодних проблем та військової напруги. Про це заявив в ефірі радіостанції Ехо Москви колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв.

Він привів у приклад країни, які не є членами НАТО, але мають гарантії практично як для країн Альянсу.

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"Нам потрібно було де-факто давним-давно – і зараз це цілком можливо – вступити до НАТО. Інше питання: як це технічно оформляється? Це неважливо. Наприклад, Японія чи Австралія. Вони не є членами НАТО, але мають договір безпеки зі Сполученими Штатами, і вони фактично те саме, що члени НАТО. На них поширюються всі гарантії. І всі сприймають як частину західних країн. Тобто багато таких дипломатичних технічних варіантів", – сказав Козирєв.

За його словами, НАТО не загрожує Росії і з Заходом взагалі мають бути партнерські та дружні стосунки.

"А перебувати в конфронтації з НАТО, з найбільш розвиненими країнами світу, і не проводити через це або обмежувати можливості модернізації – це якась божевільна політика", – сказав ексглава МЗС РФ.

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Козирєв підкреслив, що протистояння РФ і НАТО "придумане виключно для того, щоб мати зовнішнього ворога за радянською традицєю", і передрік Росії долю Радянського Союзу через протистояння з Альянсом.

"Це роздмухується пропагандою. НАТО не є ворогом. Більше того, чим ближче НАТО наближатиметься до наших кордонів – ми можемо навіть відмовитися від прикордонників з ними, тому що вони самі беруть на себе всю відповідальність за те, щоб боротися і з наркотрафіком, і з трафіком зброї", – пояснив він.

Що там зараз у Росії з НАТО?