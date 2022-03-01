Не вистачає м'яса? Окупанти закликають узбеків воювати з РФ проти України

Росіяни ходять військовими частинами і вербують громадян Узбекистану

Російські військові уже просять допомоги/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російськіокупанти вербують військових в Узбекистані. Ймовірно, РФ не вистачає людей для війни з Україною.

Про це нам повідомили в ВСУ.

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Російські окупанти пропонують військовим з Узбекистану воювати на стороні РФ проти України. За це пропонують дуже високі зарплати. Окупанти ходять відкрито по військових підрозділах і вербують. Крім того, закликають і по телевізору нібито в "контрактну армію у РФ".

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

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