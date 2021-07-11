Не зміг витримати задухи: в Росії пасажир відкрив аварійний люк літака (відео)

Під час відкриття аварійного виходу система випускає надувний трап – авіакомпанії довелося замінити літак

У літаку було дуже жарко, люди непритомніли / Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Шереметьєво" пасажир рейсу Москва – Анталія відкрив люк аварійного виходу. Чоловік не зміг витримати духоти всередині літака.

Про це пише Mash в своєму Telegram-каналі.

Реклама

Виявилося, що виліт рейсу затримали, а на борту відмовила система кондиціонування. Пасажири дві години просиділи в задушливому літаку. Деякі навіть непритомніли.

В якийсь момент чоловік вирішив більше не терпіти духоту і відкрив аварійний люк. У цей момент система випустила надувний трап, який з'являється під час відкриття аварійного виходу.

Після інциденту авіакомпанії "Росія" довелося замінити літак. Вона планує стягнути збитки з пасажира.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що збірна Чехії зіткнулася з комічною неприємністю під час вильоту команди в Будапешт на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів. Виліт літака затримали... через випадково надутий аварійний трап.