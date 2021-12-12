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Оприлюднено дослідження нового штаму коронавірусу "Омікрон" – виявляють у щеплених

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 грудня, 11:58
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Легка форма хвороби відповідає очікуванням для вакцинованих осіб
Масовий імунітет від коронавірусу може блокувати поширення "Омікрону"
Масовий імунітет від коронавірусу може блокувати поширення "Омікрону" / Фото: Колаж: Сьогодні

З 43 відомих випадків заражень штамом коронавірусу "Омікрон" у США більшість виявлено у щеплених осіб. Симптоми хвороби переважно не були важкими. Про це під час брифінгу повідомила директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські, передає Голос Америки.

"80% відомих випадків інфікування штамом "Омікрон" у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на COVID-19. Майже у всіх хвороба виявлялася у легкій формі", – повідомила Валенські.

Вона наголосила, що легка форма хвороби відповідає очікуванням для вакцинованих осіб. Один хворий потребував дводенного лікування в стаціонарі.

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Перший випадок зараження штамом "Омікрон" у США було виявлено 1 грудня 2021 року. Найперше повідомлення про симптоми серед 43 досліджуваних випадків "Омікрону" було зареєстровано 15 листопада, повідомили в CDC.

Наразі понад 99,9% випадків інфікування коронавірусом у США припадає на штам "Дельта", зазначили епідеміологи.

Щоб стримати поширення коронавірусу, CDC наголошує на необхідності вакцинації, дотримання маскового режиму, провітрювання приміщень, карантину та ізоляції.

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"Хоча ми не маємо всіх відповідей на штам "Омікрон", попередні дані показують, що додаткова вакцинація проти COVID-19 допомагає посилити захист від "Омікрону", – додала Валенські.

Чи є небезпечний штам в Україні

"Поки що станом на 10 грудня штам "Омікрон" в Україні не виявлений. Йдеться про те, що лабораторно не виявлено цей штам", – повідомили нам медики.

Як виявити "Омікрон"

При цьому медики уточнили, що незважаючи на безліч тривожних чуток про нібито відсутність потрібних тестів, ситуація не плачевна.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

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  • пацієнти скаржилися на сильну втому;
  • у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;
  • у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодих людей. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

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