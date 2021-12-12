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Обнародовано исследование нового штамма коронавируса "Омикрон" – выявляют у привитых

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 декабря, 11:58
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Легкая форма болезни соответствует ожиданиям для вакцинированных лиц
Массовый иммунитет от коронавируса может блокировать распространение "Омикрона"
Массовый иммунитет от коронавируса может блокировать распространение "Омикрона" / Фото: Коллаж: Сегодня

Из 43 известных случаев заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в США большинство обнаружено у привитых лиц. Симптомы болезни преимущественно не были тяжелыми. Об этом во время брифинга сообщила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, передает Голос Америки.

"80% известных случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в США выявлено у лиц, прошедших полную вакцинацию, шестеро ранее переболели COVID-19. Почти у всех болезнь проявлялась в легкой форме", – сообщила Валенски.

Она отметила, что легкая форма болезни соответствует ожиданиям для вакцинированных лиц. Один заболевший нуждался в двухдневном лечении в стационаре.

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Первый случай заражения штаммом "Омикрон" в США был выявлен 1 декабря 2021 года. Самое первое сообщение о симптомах среди 43 исследуемых случаев "Омикрона" было зарегистрировано 15 ноября, сообщили в CDC.

Сейчас более 99,9% случаев инфицирования коронавирусом в США приходится на штамм "Дельта", отметили эпидемиологи.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, CDC подчеркивает необходимость вакцинации, соблюдения масочного режима, проветривания помещений, карантина и изоляции.

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"Хотя у нас нет всех ответов на штамм "Омикрон", предварительные данные показывают, что дополнительная вакцинация против COVID-19 помогает усилить защиту от "Омикрона", – добавила Валенски.

Есть ли опасный штамм в Украине

"Пока что, по состоянию на 10 декабря, штамм "Омикрон" в Украине не выявлен. Речь идет о том, что лабораторно не выявлен этот штамм", – сообщили нам медики.

Как обнаружить "Омикрон"

При этом медики уточнили, что несмотря на множество тревожных слухов о якобы отсутствии нужных тестов, ситуация не плачевна.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

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  • пациенты жаловались на сильную усталость;
  • у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;
  • у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

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