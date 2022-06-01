"Ой, у лузі червона калина" зіграли прямо під носом у Путіна (відео)

Невідомий грав гімн січових стрільців біля стін Кремля

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У телеграм-каналах розповсюджується відео, на якому невідомий чоловік у Москві грає пісню "Ой, у лузі червона калина". Справа відбувається в Олександрівському саду біля московського Кремля, повідомляє Україна 24.

Відео знято в теплу пору року, навесні чи влітку, проте коли саме, невідомо. Його могли зняти як під час війни, так і минулого року. Чоловік грає на акордеоні, а перехожі знімають його на відео.

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Пісня "Ой, у лузі червона калина" після початку війни стала однією з найчастіше виконуваних в Україні, її виконують і за кордоном на знак підтримки України.

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