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Пєсков розкрив розмову Путіна з Макроном про визнання "Л/ДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 лютого, 16:35
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Речник Путіна прочитав діалог двох президентів дослівно
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент Росії Володимир Путін обіцяв президенту Франції Емманюелю Макрону не брати до уваги пропозицію про визнання Донбасу. Цю заяву прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Пул №3".

"Такі заяви дипломата не допомагають, а радше шкодять ситуації. Це не в наших правилах, ми ніколи цього не робимо і не вважаємо за правильне, бо наступного разу це просто завадить лідерам довіряти один одному, якщо вони не будуть впевнені, що все сказане не буде розтиражовано через кілька днів у ЗМІ. Це обмежує їхні маневри в обговоренні дуже чутливих та складних тем. І дуже важливо, що нюанси тут спотворені у заяві пана міністра, а це в такій чутливій та відповідальній ситуації як сьогодні надзвичайно шкідливо", — сказав Пєсков.

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Він буквально зачитав діалог, який прозвучав на зустрічі Путіна та Макрона, щоб "не спотворювати нюанси".

Макрон: Мене непокоїть визнання цих сепаратистів. Цей законопроєкт у Держдумі в Росії. Що ти хочеш робити із цим законопроєктом? Чи можна це поставити на паузу?

Путін: Ми не маємо законопроєкту. Жодного законопроєкту немає. Це ініціатива компартії, Комуністичної партії Російської Федерації. Це їхня ініціатива. І її основна правляча партія, "Єдина Росія", не підтримала. Але така ініціатива є.

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Розмова Путіна та Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" так званих "Л/ДНР". Такою була реакція офіційного Парижа на рішення Держдуми щодо питання направлення президенту Росії пропозиції щодо необхідності визнання "Л/ДНР".

Представник Єлисейського палацу повідомив, що Путін пояснив французькому колезі, що не схвалив ініціативу російського парламенту.

"Президент Росії сказав, що це парламентська ініціатива, яку він не схвалив", — додав представник Єлисейського палацу.

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Наміри визнати "Л/ДНР"

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