Піонтковський: У російській верхівці розпочався розлад 25 березня

Військові РФ не можуть досягти виконання завдань, поставлених Путіним

Піонтковський розповів, що військові в оточенні Путіна піддали сумніву програму війни з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

В оточенні президента РФ Володимира Путіна через військові невдачі в Україні почався розлад, російські генерали прямо заявляють про неможливість виконання завдань, які ставить Кремль.

Про це повідомив російський політолог Андрій Піонтковський на каналі "Україна 24" під час спецефіру "Україна разом".

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"Розлад очевидний у самій верхівці. Він розпочався 25 березня заявою заступника начальника Генерального штабу генерала Рудського, і низка інших генералів зробили такі самі заяви. Вони по суті поставили під питання путінські програми війни. Рудський прямо говорив – ми не збираємося займати міста, у нас ніколи не було таких планів. Перша реакція була, що це маневр, щоб обдурити пильність України. Але це не маневр, це визнання неможливості виконати завдання, які ставив їм Путін", – сказав Піонтковський.

Як зазначив політолог, ці генерали – "не ліберали, не друзі України, вони звичайні російські імперіалісти, але, крім того, військові професіонали".

"Вони розуміють, що армія не може виконати ці завдання. Він же вимагав – давайте змінювати програму війни, давайте обмежимося розширенням ОРДЛО до меж Луганської та Донецької областей. Це вже відступ російської влади", – підкреслив експерт.

Піонтковський зазначив, що одного з керівників ФСБ Сергія Бєсєду, який курирував український напрямок, відправлено до в'язниці "Лефортово". Також він нагадав, що РФ призначила керувати своїми військами в Україні генерала Олександра Дворнікова.

"Стрімкі заміни генералів військових та ФСБшних, явні розбіжності між генштабом та головнокомандувачем – це для всіх тоталітарних режимів характерно. Військова поразка завжди загострює конфлікт", – пояснив політолог.

Нагадаємо, російський генерал Сергій Рудський 25 березня заявив, що "основні завдання першого етапу операції виконані". Бойовий потенціал України, за його словами, "істотно знижений", що дозволяє Росії зосередити основні зусилля на Донбасі, який генерал назвав "головною метою" РФ.

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Путін шукає причину провалу своєї спецоперації

Президент РФ Володимир Путін доручив розібратися, куди були направлені кошти , які виділялися на підривну діяльність в Україні з 2014 до 2022 року, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Під підозру потрапили ті, хто відповідав за український напрямок:

колишній помічник президента Владислав Сурков,

колишній керівник управління з культурних та громадських зв'язків із ближнім зарубіжжям генерал Володимир Чернов, його наступник на цій посаді Ігор Маслов,

начальник 5-ї Служби ФСБ генерал Сергій Бєсєда,

голова Росспівробітництва Євген Примаков,

колишні куратори українського напрямку при Мінекономрозвитку Михайло Бабич та Яна Лантратова,

нинішній міністр закордонних справ Абхазії Інал Ардзінба та інші.