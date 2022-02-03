Чому Путін не носить маску під час пандемії – Пєсков розкрив таємницю

У Росії кількість хворих зростає з кожним днем, а тим часом лідер країни ходить без маски, подаючи приклад

Дмитро Пєсков (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не носить медичну маску під час публічних заходів через те, що люди, які контактують з ним, постійно здають тести на коронавірус. На думку Кремля, ймовірно, цього достатньо для поширення захворювання.

Про це повідомляє Пул №3.



"Навколо президента вживаються відповідні запобіжні заходи. Особи, які вступають з ним у контакт, тестуються неодноразово, деяким з них доводиться якусь кількість днів пересиджувати на карантині", – уточнив Пєсков.



Прессекретар Путіна додав, що "вживаються вичерпні заходи безпеки".

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Коронавірус у Росії

Число хворих на коронавірус у РФ почало зростати, показник оновлює "рекорд" з початку пандемії щодня. Минулої доби в Росії виявили 141 883 випадки зараження COVID-19, госпіталізовано 17 201 людину, померло – 678.

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