Майже всі використали в Україні. У РФ почнуть цілодобово виготовляти ракети та боєприпаси

У РФ закінчуються запаси крилатих ракет і боєприпасів для обстрілів мирних українських міст – окупанти вигадали, як швидше отримати нові партії

Окупанти витратили на Україну майже всі ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти витратили майже всі ракети та боєприпаси, обстрілюючи мирних жителів та захисників України. Через це в РФ переводять на цілодобовий режим роботи військові підприємства.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зазначається, що цілодобово будуть працювати ті підприємства, які залучені до виробництва крилатих ракет "Калібр", а також боєприпасів до реактивної системи залпового вогню "Смерч".

У РФ закінчуються військові ресурси в Україні

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів на "навчаннях", які на екзамені отримали "200 балів", лишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їхніх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, витратний матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли – їх зрадили" , – сказав глава Міноборони Олексій Резніков.