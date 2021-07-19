У Росії виявили приватну підземну в'язницю з крематорієм (фото, відео)

Під лазнею на тій же території знайшли піч, що за розмірами підходить під людське тіло

Загадкова в’язниця у Росії / колаж "Сьогодні"

У Росії в Ленінградській області журналісти виявили покинутий будинок, а під ним – бетонний бункер з явними ознаками ще недавно діючої в'язниці, під лазнею на тій же території був замаскований крематорій.

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Про це написало російське видання 47news.

Повідомляється, що будинок, в якому, судячи з усього, розміщувалася приватна в'язниця, розташований за 40 кілометрів від Петербурга на території напівзанедбаного котеджного селища.

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Вхід у бункер під будинком був замаскований під гаражні ворота, за якими була бетонна плита, що опускалася і піднімалася за допомогою потужного гідравлічного пристрою.

У знайденому в бункері приміщенні знаходяться камери з двоярусними ліжками, так званими "шконками", вбудовані унітази і рукомийники. Зазначається, що камери закривалися на сталеві двері, замки на яких нібито точна копія тих, що в російській в'язниці "Хрести".

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"Коридор закінчується гратами і дверним отвором. За ним приміщення, це пункт охорони – бетонна стінка по пояс, що стоїть буквою "П". Усередині шлейф обірваних проводів у воді та розетки", – описують побачене журналісти.

Також журналісти виявили місце для охорони, роз'єми для комп'ютерів і відеоспостереження.

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У будиночку, що нагадує лазню, на території двору, також знайшли таємний лаз, звідки потрапляєш до колодязя глибиною в кілька бетонних кілець, на дні якого піч, що за розмірами підходить під людське тіло.





Що цікаво, російській владі про цю в'язниці, судячи з усього, стало відомо щонайменше рік тому. Так, сусіди розповіли журналістам, що тоді в будинку працював Слідчий комітет і були зроблені фотографії казематів у початковому стані – сталеві двері, на них номери і закриті на клямку "годівниці". У камерах – відеоспостереження.

Як з'ясували журналісти, першим власником нерухомості був співробітник Федеральної служби виконання покарань, який пішов у відставку ще в 2004 році, а після нього – петербуржець з вірменської прізвищем Мкртичан, яке він офіційно змінив згодом на Ескобар.

Нагадаємо, в Донецькій області двом представникам НВФ РФ – керівникам та організаторам підпільної в'язниці "Ізоляція" – інкримінують участь у незаконних воєнізованих формуваннях, торгівлі людьми та жорстоке поводження з цивільним населенням, яке підтримує активну проукраїнську позицію.