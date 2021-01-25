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"Кухар Путіна" заробив 1,3 млрд рублів на лікарнях Росії

25 січня, 12:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Фірми Євгенія Пригожина знову перемогли на декількох державних аукціонах

Група компаній, які пов'язані з російським олігархом Євгеном Пригожиним, якого через наближеність до президента РФ називають "кухарем Путіна", виграли кілька держзамовлень сукупною вартістю понад 1,3 млрд рублів.

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Про це повідомляє МБХ медіа, посилаючись на відкриті дані порталу держзакупівель.

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Зазначається, що всі аукціони стосувалися обслуговування московських медичних установ. Зокрема, 6 з 11 тендерів (на 698,7 млн руб.) виграла компанія АВК, ще чотири тендери на 568 млн дісталися компанії "Соціальне харчування центр", а один (107,8 млн) – компанії "Верона".

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Всього в оголошених тендерах вказана сукупна ціна в 1 млрд 374 млн рублів.

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За даними журналістів, минулого року 13 пов'язаних з Пригожиним компаній заробили на державних підрядах понад 40 млрд 461 млн рублів, включно з 22 млрд рублів на реконструкції будівель на Червоній площі в Москві, де, згідно з проєктом, мали розміститися виставкові площі музеїв московського Кремля. Цей проєкт став одним з найдорожчих в РФ.

А минулої осені "кухар Путіна" потрапив під санкції Європейського Союзу через "тісні зв'язки, в тому числі фінансові", з приватною військовою компанією "Вагнер".

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