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Прийшли вербуватися на війну: біля посольства РФ в Ефіопії вишикувалася величезна черга (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
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20 квітня, 11:55
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Ефіопи сотнями йдуть до російського посольства, дипломати вигадали дивне пояснення
Сотні ефіопів хочуть піти найманцями до російської армії
Сотні ефіопів хочуть піти найманцями до російської армії / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі біля посольства Росії була помічена черга із сотень місцевих чоловіків. За даними ефіопських ЗМІ, вони намагалися завербуватися та допомогти армії РФ у її вторгненні в Україну.

Посольство РФ дало власне пояснення довгої черги: це "демонстрація солідарності", пише видання Addis Standart.

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У диппредставництві РФ повідомили, що отримували "електронною поштою та під час особистих візитів від громадян Ефіопії вираження їхньої солідарності та підтримки Російської Федерації".

"Ми розглядаємо це як ще один прояв непорушних уз братської дружби та взаємної підтримки між двома народами. Ми дякуємо всім ефіопським друзям за добрі слова на адресу нашої країни", – йдеться в заяві на сторінці посольства у Facebook.

У відомстві запевнили, що "посольство не приймає жодних заяв про набір до збройних сил Російської Федерації" і дипломати суворо дотримуються положень Віденської конвенції 1961 року та національного законодавства, згідно з якими вербування найманців до армії РФ не є сферою діяльності дипмісії.

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Україна зірвала важливий план РФ щодо найманців

Радник глави МВС України Антон Геращенко розповів, що українські кібервійська завадили Росії виконати план вербування найманців у невизнаних Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії.

"У РФ хотіли вербувати найманців за гроші воювати в Україні, оскільки без грошей воювати йти ніхто не хоче. Так от, у Придністров'ї, де було поставлено план у 15 тисяч найманців за 100 тисяч рублів, не прийшов взагалі ніхто", – прозвітував Геращенко.

За словами радника глави МВС України, в Абхазії та Південній Осетії така сама ситуація.

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