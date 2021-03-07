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Прив'язали до крісла скотчем: росіянка під наркотиками дебоширила в літаку (відео)

7 березня, 06:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Бортпровідникам і пасажирам довелося втихомирювати неадекватну жінку

У Росії в літаку з Владивостока до Новосибірська пасажирам довелося зв'язати співвітчизницю підручними засобами, примотавши до крісла скотчем і мотузкою, оскільки, перебуваючи в наркотичному сп'янінні, жінка вела себе неадекватно.

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Відповідне відео розмістив телеграм-канал Mash.

За даними каналу, 39-річна пасажирка вирішила скрасити свій політ за допомогою синтетичного наркотику, прийнявши його перед рейсом.

У літаку вона почала безцільно блукати салоном, то знімаючи, то надягаючи одяг. У результаті, оскільки вона не реагувала на зауваження, бортпровідники і пасажири зв'язали її мотузкою і скотчем.

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В аеропорту жінку затримала поліція і вона зізналася, що перед рейсом вживала наркотики. На пасажирку склали протокол за дрібне хуліганство.

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Нагадаємо, пасажирку літака EasyJet, який вилітав з Белфаста в Единбург, "викинули" за борт і заарештували за порушення порядку. Жінка не захотіла надівати маску в салоні, а потім влаштувала дебош: кашляла на попутників і кричала, що "всі й так помруть".

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Росія наркотики літак росіянка дебош
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