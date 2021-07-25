Просто обожнює. Саакашвілі розповів про захоплення Путіна Сталіним

Російський лідер показував екс-президенту Грузії дачу Сталіна і розповідав про своє ставлення до нього

Путін обладнав собі кабінет як у Сталіна / Фото: колаж "Сегодня"

Голова виконкому Нацради реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі розповів про захоплення президента Росії Володимира Путіна Йосипом Сталіним.

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Про це Саакашвілі повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, свого часу Путін показував екс-президенту Грузії дачу Сталіна в Підмосков'ї і дуже пишався тим, що його дід був кухарем екс-глави СРСР.

"І це дуже знаменний факт у його біографії. Він про свого цього діда розповідав нескінченно. І Путін весь час говорив: ось тут Сталін спав, такий скромний диван, з цього чайника він пив, мій дід йому приносив. Так, те, що Путін показував, було скромним. Путін просто обожнює Сталіна, щоб ви розуміли", – говорить він.

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Більше того, Путін хвалився перед Саакашвілі своїм кабінетом – таким же, який був і у Сталіна.

"Коли я з Путіним уперше зустрічався на офіційній зустрічі, він мене відразу відвів в інший кабінет і каже: оце колишній кабінет Сталіна, офіційний кабінет колишніх генсеків, але я переніс свій кабінет у маленький кабінет, тому що Сталін був скромний, він завжди був у маленькому кабінеті, і я всі свої важливі рішення приймаю там, де був Сталін", – розповів Саакашвілі.

Нагадаємо, Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" і потрапила під зовнішнє управління Заходу. Президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Путіна.

Тим часом "Сегодня" розшифрували за допомогою українських вчених статтю Путіна і з'ясували, з якою метою президент РФ підміняє історичні факти і поняття.