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Путін хоче захопити схід України до 9 травня та провести там "парад" – ЗМІ

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3 квітня, 06:38
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Для росіян важливо досягти успіху та закріпитися на зайнятих позиціях саме у травні
Путін хоче захопити частину України
Путін хоче захопити частину України / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ вже змінила свою військову стратегію в Україні та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор хоче 9 травня, коли росіяни святкують День перемоги, президент РФ Володимир Путін хоче продемонструвати якісь успіхи в Україні.

Про це пише CNN.

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"Путін має намір влаштувати парад перемоги на 9 травня, незалежно від статусу війни чи мирних переговорів", – сказав один із чиновників.

Проте його цікавить: з якими військами і військовою технікою це робитиметься.

Ще один чиновник сказав, що для росіян важливо досягти успіху та закріпитися на зайнятих позиціях саме у травні, оскільки навесні, коли остаточно закінчаться морози, маневрувати важкою технікою стане значно складніше.

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Проте офіційні особи США і Європи кажуть, що будь-які терміни, які Москва може встановити на словах, не змінюють реальність на тій підставі, що Росія, схоже, готується до перспективи тривалого конфлікту.

Європейський дипломат сказав, що Путін готується до "довгої, затяжної війни в чеченському стилі, тому що йому, певною мірою, більше нікуди податися".

Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Через це президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни. Про це прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк повідомив в інтерв'ю CNN.

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Яценюк уточнив, що цей план має кінцевий термін – 9 травня.

"СРСР і Росія святкують день перемоги 9 травня. Це велике політичне свято для РФ. І це основа путінської нацистської політики. Це дивно – святкувати перемогу над нацизмом, одночасно впроваджуючи путінську політику нацизму. Гадаю, на нас чекає дуже важкий місяць", – сказав він.

Експрем'єр зазначив, що РФ почала перегруповувати свою армію. Вона може надати Путіну шанс захопити невелику частину території на сході.

"Але я хочу чітко сказати – ми не віддамо жодного клаптика нашої землі агресору. Тому ми звертаємося до США, Групи семи та всього світу допомогти Україні перемогти у цій боротьбі", – заявив Яценюк.

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