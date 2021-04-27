Путін оголосив призов росіян на військові збори: що це значить

Тільки недавно Росія стягнула величезне військо до кордонів України, а тепер Путін викликає на службу резервістів

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори громадян із запасу. За офіційною версією – для проходження зборів в Збройних силах і органах Федеральної служби безпеки.

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Контролювати процес доручили регіональній владі. Останній раз людей із запасу викликали на збори в червні минулого року. Крім збройних сил і ФСБ, залучалися також війська національної гвардії і органи державної охорони.

Відео: Сьогодні

Не варто плутати збори з військовим призовом на строкову службу. Відповідно до російського законодавства, строк перебування запасників на військових зборах становить від двох тижнів до двох місяців. Призивати військовозобов'язаного можуть не частіше ніж один раз на три роки, а сумарний строк проходження ним зборів за весь час перебування в запасі не може перевищувати 12 місяців. В середньому призивають по півтори-дві тисячі осіб від військового округу, тобто всього близько восьми тисяч по всій Росії.

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У Росії традиція військових зборів була відроджена у 2013 році. Як правило, мета таких зборів – дати можливість резервістам познайомитися з новими зразками військової техніки. У зв'язку з цим викликають зазвичай запасників, які в період строкової служби вже мали досвід роботи,або обслуговування подібних озброєнь. Зазвичай мовайде про тих, що відслужили 2-3 роки тому.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку квітня в південних областях України проходили збори територіальної оборони. Українських резервістів вчили боротися з диверсантами.

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