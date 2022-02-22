Путін визнав знищення Мінських угод: "Вони вбиті"

Ера Мінських угод, прийнятих у 2015 році, закінчилася. Це визнав і президент Росії Володимир Путін. Щоправда, він звинувачує у цьому не своє рішення про визнання квазіреспублік "ЛДНР", а традиційно Україну.
Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".
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"Мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "республік" Донбасу. І не нами, не представниками цих "республік", а чинною київською владою. І визнання цих "республік" продиктовано тим, що публічно керівництво України почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди. У цьому сенсі так, звичайно, Мінські угоди – їх не існує. Чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень", – резюмував Путін.
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Відповів господар Кремля і на питання про кордони утворень, які напередодні він визнав.
"У яких межах ми визнаватимемо "республіки"? Але ж ми їх визнали. А це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, зокрема й конституцію. А в конституції прописано – кордони у межах Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України. Але ми розраховуємо, що всі спірні питання будуть вирішені під час переговорів між київською владою та керівництвом цих "республік", – видав свій план Путін.
Обстановка
- Нові одкровення Путіна збіглися з голосуванням Ради Федерації про черговий дозвіл на застосування російської армії за кордоном.
- У цей час у Києві обговорювали не переговори із сепаратистами, а розрив дипломатичних відносин з недружньою Росією.
- Прогресивна світова спільнота обговорювала санкції: які потрібно ввести у відповідь на визнання "ЛДНР", а які залишити на майбутнє як захід стримання і запобігання вторгнення путінських військ на решту території України.