Путін розпорядився запустити балістичні ракети

Ядерні сили Росії готуються до пусків під наглядом господаря Кремля

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 19 лютого, Російська Федерація проведе планові навчальні маневри за участю "ядерної тріади".

Про це заявили в Міноборони, повідомляють РІА Новини.

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Що буде на маневрах

"19 лютого під керівництвом верховного головнокомандувача ЗС Росії В.В. Путіна пройде планове навчання сил стратегічного стримування, під час якого будуть виконані пуски балістичних та крилатих ракет", – йдеться в заяві.

Зазначається, що будуть залучені повітряно-космічні сили, Південний військовий округ, ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Чорноморський флот РФ.

"Навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил", – заявили у Міноборони РФ.

Заява Пєскова

Як повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, навчання та навчальні запуски балістичних ракет є "досить регулярним тренувальним процесом".

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"Йому передує ціла серія повідомлень різних країн різними каналами, все це чітко регулюється, і ні в кого це не викликає жодних питань і побоювань", – сказав він.

Серед іншого Пєсков зазначив, що зараз у Росії йде ціла низка навчань – і це ті дії, які "абсолютно прозорі та зрозумілі для фахівців з інших країн". Тому, за його словами, "вони не повинні викликати жодного занепокоєння".

Загроза вторгнення з боку РФ

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може відбутися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання з комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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