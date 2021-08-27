Путін "зашле" екс-прокурора Криму Поклонську на африканський острів

Депутат Держдуми РФ може стати послом в африканській республіці Кабо-Верде

Поклонську не бажають бачити в Думі наступного созиву. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній прокурор Криму і депутат Держдуми РФ Наталя Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в парламенті.

Реклама

Зазначається, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "в самий найближчий час". Документи на неї нібито вже готові.

Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.

За словами співрозмовників видання, Поклонську через її не цілком системної поведінки і екстравагантних заяв не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні керівництво Криму, від якого вона обрана.

Однак повідомляється, що з депутатом консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонский.

Реклама

У свою чергу Поклонська заявила, що зацікавлена в дипломатичній діяльності, але не хоче забігати вперед у питанні про майбутнє працевлаштування.

"Я ще є депутатом Держдуми, тому коментувати будь-яку інформацію про моє майбутнє працевлаштування після закінчення депутатської каденції і можливі призначення я не буду, так як це передчасно", – сказала вона.

Республіка Кабо-Верде – невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису. Колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису – це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави складала 560 тисяч чоловік.

Дипломатичні відносини між Росією і Кабо-Верде встановлені з 1975 року (з СРСР). У 2019-му Росія і Кабо-Верде підписали угоду про безвізовий режим.