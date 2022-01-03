Путін погрожує? На тлі переговорів з НАТО Росія дістає ядерну зброю

Росія на початку цього року проведе навчання стратегічних ядерних сил. Будуть відпрацьовані пуски міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерело, близьке до Міноборони РФ.
За його словами, стратегічні командно-штабні навчання під назвою "Грім" відбудуться за участі всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил Росії.
"Навчання "Грім" за участі російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року", – сказало джерело агентства.
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Довідка. Що таке ядерна тріада? Це оснащені ядерною зброєю стратегічні збройні сили держави, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні ракетоносці.
Розподіл стратегічних ядерних зарядів держави між декількома видами ядерних збройних сил стратегічного призначення забезпечує неможливість знищення всього боєздатного арсеналу ядерної зброї у разі раптового нападу супротивника та надає більшої гнучкості у його застосуванні. Навіть при повному знищенні арсеналів двох будь-яких компонентів, третій повинен бути здатний завдати удару у відповідь, що гарантує знищення противника або заподіяння йому неприйнятної шкоди.
ТАСС зазначає, що такі навчання зазвичай проводяться наприкінці "воєнного" навчального року: підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою по полігону Кура на Камчатці; атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає ракету на полігоні Чижа на півночі Росії; виконується навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації.
Росія готується до війни?
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