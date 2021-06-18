Путін вперше з 2016 року наклав вето на російський закон

Російський президент не захотів вводити відповідальність для редакцій ЗМІ, які цитують інформацію, визнану помилковою

Володимир Путін / Фото: сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін вперше з 2016 року скористався правом вето і відхилив так званий закон про боротьбу з фейками, який був переданий йому на підпис парламентом РФ.

Реклама

Про це повідомляє Meduza.

Відхилений законопроєкт вносив поправку до закону "Про засоби масової інформації" щодо випадків звільнення журналістів від відповідальності.

Російські депутати пропонували ввести відповідальність для редакції ЗМІ за цитування інформації, визнаної неправдивою або такою, що ганьбить честь і гідність, утискає права громадян, загрожує здоров'ю дітей, якщо головного редактора ЗМІ не можна встановити або притягнути до відповідальності.

Як передає Інтерфакс, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив це тим, що у президента РФ "з'явилися питання до частин, де йдеться про звільнення від відповідальності". За його словами, закон чекають доопрацювання.

Реклама

Право вето російський президент використовує вкрай рідко. Востаннє це трапилося в грудні 2016 року, коли він не підписав закон про створення в РФ інформаційної системи "Контингент учнів".

Нагадаємо, що в грудні минулого року Володимир Путін підписав закон "про цензуру в інтернеті", наділивши Роскомнадзор правом блокувати сайти через "дискримінацію" щодо російських ЗМІ.

А в квітні популярне російське інтернет-видання Meduza визнали в РФ ЗМІ, яке виконує функцію іноземного агента.

Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі: