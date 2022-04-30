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Путін закінчить як Каддафі – від історика Ейдельман

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30 квітня, 04:38
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До Гааги він не доживе
Тамара Ейдельман обміркувала можливу долю Путіна. Колаж "Сьогодні"
Тамара Ейдельман обміркувала можливу долю Путіна. Колаж "Сьогодні"

Тирана має видати його держава. Потрібні зміни в Росії. Путін провокує невдоволених

Про це Тамара Ейдельман розповіла в інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

Тамара Ейдельман обміркувала можливу долю Путіна. Чи чекає на президента Росії Гаага. Яка ймовірність потрапити диктатору до Міжнародного кримінального суду.

Історик вважає, що на лаву підсудних Путіна можна посадити лише тоді, коли країна, якою керує ця людина, погодиться на це.

"Значить, насамперед, мають відбутися якісь зміни в Росії. І, на жаль, я не впевнена, що навіть якщо такі зміни, на які ми дуже очікуємо, відбудуться, що Путін вийде із них живим. Ну можна згадати про долю Каддафі".

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У 2012 році, за словами Ейдельман, У Росії був варіант мирної еволюції режиму, проте Путін продовжував тиснути.

"Він сам провокує всіх невдоволених до більш радикальних дій, тому, я не знаю чи доживе він до Гааги. І жаль, бо я хотіла би щоб саме був суд, були обвинувачення, докази".

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Нагадаємо, колишній лідер країни Муаммар Каддафі, який очолював Лівію з 1969 року, загинув 20 жовтня 2011 року після тривалої громадянської війни і втручання сил міжнародної коаліції. У липні 2015 році до смертної кари засудили його сина Саїфа аль-Іслама. Разом з ним суд виніс вироки ще восьми високопоставленим представникам режиму Каддафі, у тому числі колишньому главі розвідслужби.

Сина вбитого лівійського лідера Каддафі звільнили за амністією.

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