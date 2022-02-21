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Путіна понесло: обіцяє відповісти на "ядерну загрозу" з України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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21 лютого, 21:56
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Президент Росії лякає своїх громадян ядерними боєголовками, яких Україна немає
У України боєголовок немає, але все одно страшно / Колаж "Сьогодні"
У України боєголовок немає, але все одно страшно / Колаж "Сьогодні"

Під час звернення до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що безпеці їхньої країни загрожують ядерні боєголовки України. Так, їх поки що немає Києв, але в нас залишилася ще з СРСР наукова база, яка може швидко допомогти відновити військову ядерну програму України, а також є техніка, здатна нести ці боєголовки на відстань понад 100 км.

Про це заявив лідер Росії у зверненні до нації, під час якого очікувалося визнання "ЛДНР".

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Українська ядерна загроза

"Україна дійсно має ще радянські ядерні технології та засоби доставки такої зброї, включаючи авіацію. Отримати тактичну ядерну зброю Україні буде набагато простіше, ніж іншім державам, які ведуть такі розробки. З появою в Україні зброї масового ураження ситуація у світі та для нас, для Росії зміниться найрадикальнішим чином. Ми не можемо не реагувати", – заявив президент Росії.

Такою була реакція Путіна на вимогу президента України Володимира Зеленського скликати гарантів безпеки нашої країни, які підписали Будапештський меморандум. При цьому Зеленський не говорив, що Україна вирішила відмовитись від статусу без'ядерної країни.

Проте, мабуть, Кремлю знадобився ще один привід для виправдання в очах своїх громадян вторгнення на територію України — гіпотетична можливість у довгостроковій перспективі отримання Києвом ядерної боєголовки.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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