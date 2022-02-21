Путіна понесло: обіцяє відповісти на "ядерну загрозу" з України

Президент Росії лякає своїх громадян ядерними боєголовками, яких Україна немає

У України боєголовок немає, але все одно страшно / Колаж "Сьогодні"

Під час звернення до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що безпеці їхньої країни загрожують ядерні боєголовки України. Так, їх поки що немає Києв, але в нас залишилася ще з СРСР наукова база, яка може швидко допомогти відновити військову ядерну програму України, а також є техніка, здатна нести ці боєголовки на відстань понад 100 км.

Про це заявив лідер Росії у зверненні до нації, під час якого очікувалося визнання "ЛДНР".

Реклама

Українська ядерна загроза

"Україна дійсно має ще радянські ядерні технології та засоби доставки такої зброї, включаючи авіацію. Отримати тактичну ядерну зброю Україні буде набагато простіше, ніж іншім державам, які ведуть такі розробки. З появою в Україні зброї масового ураження ситуація у світі та для нас, для Росії зміниться найрадикальнішим чином. Ми не можемо не реагувати", – заявив президент Росії.

Такою була реакція Путіна на вимогу президента України Володимира Зеленського скликати гарантів безпеки нашої країни, які підписали Будапештський меморандум. При цьому Зеленський не говорив, що Україна вирішила відмовитись від статусу без'ядерної країни.

Проте, мабуть, Кремлю знадобився ще один привід для виправдання в очах своїх громадян вторгнення на територію України — гіпотетична можливість у довгостроковій перспективі отримання Києвом ядерної боєголовки.

Реклама

Обстановка