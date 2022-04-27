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"Референдуми" про приєднання до РФ у "ЛДНР" та Херсоні планують у травні – росЗМІ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 квітня, 20:06
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Співробітники адміністрації президента РФ не вважають, що слід приєднувати регіони, але це особисте бажання Путіна
Путін хоче приєднати до РФ українські території
Путін хоче приєднати до РФ українські території / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині травня в ОРДЛО можуть пройти "референдуми" про приєднання територій до РФ та створення "Херсонської народної республіки". Спочатку "референдуми" були призначені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

Про це розповіли три джерела Медузи, близькі до адміністрації президента РФ.

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У середині травня в "ЛНР" і "ДНР можуть пройти "референдуми" про приєднання до РФ. Два співрозмовники назвали дати референдумів, що готуються – 14 і 15 травня 2022 року.

У ці дати, за інформацією джерел "Медузи", може пройти "референдум" і в Херсонській області, яку частково окупувала РФ. На голосування планується винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки". Співрозмовники видання вважають, що вона надалі може бути приєднана до РФ.

При цьому джерела "Медузи" зазначили, що спочатку "референдуми" були призначені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті. Співрозмовники зазначають, що дати можуть змінити ще раз з тієї самої причини.

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Джерела видання, близькі до Кремля, зазначають: співробітники адміністрації президента не вважають, що Росії слід приєднувати "депресивні регіони", проте це особисте бажання "вищого керівництва", тобто Путіна.

Якщо пройде псевдореферендум, то Україна вийде з переговорів

У разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на території України та у разі загибелі захисників та людей у Маріуполі будь-які переговорні процеси з Москвою припиняться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро, яку транслював телеканал Україна 24.

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів... Я думаю, це не на користь дипломатичному процесу. Це заважає закінченню війни дипломатичним шляхом. Це неправильний крок з боку Росії. Це говорить про те, що все, що було до цього – всі ці зустрічі дипломатичних груп, – усе це фікція та такий політичний театр. До речі, з дуже поганими акторами", – повідомив лідер України.

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