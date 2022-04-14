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РФ не переобрали до низки органів ООН — Кислиця

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 02:59
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Зокрема Росії не вдалося продовжити своє членство в постійному форумі корінних народів
РФ не переобрали в ряд органів ООН через війну проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"
РФ не переобрали в ряд органів ООН через війну проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську Федерацію не переобрали до низки органів у системі Організації Об'єднаних Націй. Голосування відбулося у середу, 13 квітня.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Деталі

В результаті таємних голосувань на засіданні Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) при обранні нових членів на виборах в різні допоміжні органи ООН, Росії не вдалося продовжити своє членство в постійному форумі корінних народів.

Замість РФ обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов. Крім того, РФ не пройшла в Комітет ООН з неурядових організацій. Також Росія провалилася на виборах у виконавчі бюро Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), і "ООН-Жінки".

Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.

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"Було призупинено право Росії на членство в Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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