Росія ніколи ні для кого не становила загрозу – Пєсков знову публічно збрехав

У Кремлі вже "знають", що Київ буде силою вирішувати проблему Донбасу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в черговий раз заявив, що зосереджені на кордоні з Україною російські війська ні для кого не є загрозою і нібито повинні гарантувати безпеку Росії.

Реклама

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

Представник Кремля використав цілу обойму пропагандистських штампів і розповів:

Про "громадянську війну" в Україні

За словами Пєскова, в Україні "от-от може відновитися громадянська війна" (так кремлівська пропаганда називає розв'язаний Росією збройний конфлікт і окупацію частини Донбасу). Він не виключив, що керівництво України "вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами", а це небезпечно для Росії, тому вона вживає заходів для забезпечення своєї безпеки. При цьому прес-секретар забув згадати, що саме Росія пригнала на Донбас тисячі найманців і сотні танків, БТРів і БМП.

Про війну з Україною

Пєсков виключив можливість війни з Україною, попри жорсткі заяви, які останнім часом робить Москва. "Звісно, ніхто не збирається рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни", – сказав він.

Росія – "не учасниця" конфлікту

Реклама

Представник Кремля запевняє, що в Москві "ніхто не сприймає можливість громадянської війни в Україні". "Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди казала, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на "південному сході" країни", – знову використав пропагандистський термін Пєсков, об'єднавши в один міфічний регіон області від Харкова до Одеси.

Внутрішня справа Росії

"Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території – це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не повинно викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою", – знову збрехав прес-секретар, змовчавши про окупацію Росією українського Криму і Донбасу, Південної Осетії та Абхазії в Грузії, а також Придністров'я – в Молдові.

Нагадаємо, в телефонній розмові канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від президента РФ Володимира Путіна припинити нарощування військової потужності в районі Східної України.

А Британія і США висловили свою підтримку Україні і зажадали від Росії негайно припинити нарощування військової присутності біля кордонів з Україною і провокаційну риторику.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама