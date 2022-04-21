Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Генсек ООН закликав оголосити перемир'я з четверга до неділі

Режиму припинення вогню не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кисліця.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступи представника Росії.

Передісторія

20 квітня Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу".

19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи зі Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів.

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