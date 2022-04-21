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Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 квітня, 08:40
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Генсек ООН закликав оголосити перемир'я з четверга до неділі
Режиму припинення вогню не буде
Режиму припинення вогню не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кисліця.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступи представника Росії.

Передісторія

  • 20 квітня Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу".
  • 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи зі Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів.

Великдень 2022 в Україні

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 20 квітня
1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1504
Транспорт
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