Росія відкрила антиєвропейський фронт — Подоляк про нове рішення Путіна

Радник ОП розповів, що означає рішення РФ про переведення розрахунків за газ у рублі

Подоляк прокоментував заяву Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія зробила другий крок до ескалації у відносинах із Заходом, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Так він відреагував на рішення президента РФ Володимира Путіна перевести розрахунки за газ у рублі.

"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні", — написав він.

Раніше президент РФ Володимир Путін на нараді з членами уряду Росії доручив перевести оплату за російський природний газ, що поставляється в "недружні країни", в рублі замість доларів і євро. При цьому Росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів та цін за контрактами.

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