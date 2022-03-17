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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Росія погрожує ще одній країні Європи долею України

Павло Заяць Павло Заяць
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17 березня, 17:01
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У Кремлі жорстко реагують на можливість розширення НАТО
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія реагуватиме на можливий вступ до НАТО Боснії і Герцеговини.

Про це заявив посол РФ у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов в інтерв'ю місцевому виданню federalna.ba та нагадав БіГ про долю України.

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"Якщо вона (БіГ – ред.) вирішить стати членом чогось, це її внутрішня справа. Але інша справа – наша реакція. На прикладі України ми показали, на що розраховуємо. Якщо буде загроза, ми реагуватимемо", – наголосив російський дипломат.

Калабухов заявив, що від РФ немає жодних прямих загроз БіГ, однак є "пряма загроза із боку Заходу".

Посол зазначив, що навіть не думає, що "у якійсь фантазії, у якійсь реальності БіГ стає членом НАТО". За його словами, у країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так просто ухвалювати рішення за цих обставин".

На заяву російського дипломата жорстко відреагував голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич.

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"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО… Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії буде, наведення прикладу України, проти якої Росія чинить агресію, однозначна, але водночас неприйнятна для Боснії і Герцеговини", – наголосив Комшич у коментарі виданню avaz.ba.

За його словами, ці заяви є загрозою для миру та стабільності на Західних Балканах.

Нагадаємо, у 2010 році Боснія і Герцеговина отримала план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Проте Республіка Сербська, що входить до БіГ, у 2017 році оголосила військовий нейтралітет.

Ситуація в Україні 17 березня

  • Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
  • Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київщиною.
  • Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
  • В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також обшукує будинки людей.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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