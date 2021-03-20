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Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити

20 березня, 14:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Представник РФ заявив, нібито зустрічі неефективні через погану організацію

Росія хоче головувати на переговорах "Нормандської четвірки" із Донбасу. Заступник глави адміністрації президента РФ (куратор по Україні) Дмитро Козак запропонував дозволити кожному з учасників по черзі бути главою на зустрічах.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як аргументи Козак заявив, нібито прогресу в переговорах не вдається досягти саме через "неналежну організацію". Нині ці функції виконують Німеччина або Франція.

Нагадаємо, найближчим часом у Києва має з'явитися розуміння щодо часу зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" – тобто України, Франції, Німеччини та Росії.

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Також глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає, що зустріч "Нормандії" може відбутися у квітні.

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Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна виконала все, про що домовлялися лідери "Нормандської четвірки" щодо Донбасу на саміті в Парижі в 2019 році, Росія ж не зробила нічого і блокує подальші зустрічі в цьому форматі.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Росія Нормандська четвірка нормандський формат Дмитро Козак
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