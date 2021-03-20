Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити

Росія хоче головувати на переговорах "Нормандської четвірки" із Донбасу. Заступник глави адміністрації президента РФ (куратор по Україні) Дмитро Козак запропонував дозволити кожному з учасників по черзі бути главою на зустрічах.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як аргументи Козак заявив, нібито прогресу в переговорах не вдається досягти саме через "неналежну організацію". Нині ці функції виконують Німеччина або Франція.

Нагадаємо, найближчим часом у Києва має з'явитися розуміння щодо часу зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" – тобто України, Франції, Німеччини та Росії.

Також глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає, що зустріч "Нормандії" може відбутися у квітні.

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Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна виконала все, про що домовлялися лідери "Нормандської четвірки" щодо Донбасу на саміті в Парижі в 2019 році, Росія ж не зробила нічого і блокує подальші зустрічі в цьому форматі.

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