Росія втрачає видобуток газу та експорт нафти. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Через санкції Газпром очікує падіння видобутку газу цього року. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють нафтове ембарго проти Росії, падіння прибутку Газпрому та втрати армії РФ у війні з Україною.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

Міжнародні трейдери припиняють торгівлю російською нафтою

Американська газета The Wall Street Journal пише, що основні міжнародні трейдери – Trafigura, Vitol, Glencore – припиняють торгівлю російською нафтою, що може завдати найболючішого удару російській економіці за весь період санкцій. Зазначається, що Trafigura та інші трейдери готові втратити більшу частину свого російського бізнесу після того, як 15 травня набудуть чинності санкції, які забороняють їм продавати нафту "Роснафти" країнам за межами Європейського Союзу та Швейцарії.

Vitol планує піти з російського ринку. Гірничодобувний та торговий гігант з довгою історією у Росії Glencore PLC ще у березні призупинив свій контракт на експорт нафти "Роснафти".

Німеччина не блокуватиме ембарго на нафту з Росії

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Німеччина не буде блокувати можливе нафтове ембарго Європейського Союзу проти Москви, і країна може впоратися з повним припиненням постачання енергоносіїв з Європи. До нафтового ембарго Європу закликають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго через проект #StopBloodyEnergy.

Реклама

Газпром очікує падіння видобутку газу

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що російський Газпром очікує падіння видобутку газу на 4% цього року, що є ще однією ознакою впливу західних санкцій проти Москви після того, як нафтогазовий гігант повідомляв про рекордні прибутки за минулий рік. У заяві "Газпрому" йдеться, що його чистий прибуток у 2021 році склав 2,09 трильйона рублів (29 мільярдів доларів).

Війна в Україні перемістилася на територію Росії

Видання The Washington Post пише, що Кремль намагався звести до мінімуму будь-яку інформацію про втрати чи невдачі своєї армії в Україні. Але українські атаки на російської території Минулого тижня показують, як конфлікт перемістився за кордон.

"Це може зруйнувати всі зусилля Путіна ізолювати своїх громадян від розв'язаної ним же війни. Громадяни Росії зараз прокидаються від тих самих вибухів, з якими стикалися українці більше двох місяців, що робить конфлікт набагато небезпечнішим", – йдеться у статті.

Реклама

Росія стягує війська на схід України та зазнає втрат

Газета The New York Times повідомляє, що на сході та півдні України збільшилася кількість російських військ . Зараз там присутні 92 батальйонні тактичні групи, тоді як тиждень тому військовий контингент РФ становив 85 БТГ. Водночас наголошується, що на першому етапі війни у росіян було 125 БТГ. Американські та британські офіційні особи підрахували, що з кінця лютого в Україні загинуло понад 15 тисяч російських солдатів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти продовжують наступальні дії з метою встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей та отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Також ми інформували, що з початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 23 000 солдатів та 986 танків.