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"Обмазуються г*вном". У Москві коміку дали 10 діб за жарт про росіян

9 серпня 2021 17:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У своєму виступі Ідрак Мірзалізаде міркував про те, як складно людям з "неслов'янською" зовнішністю знімати квартири в столиці РФ

На знімку зліва відомий російський стендапер. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку зліва відомий російський стендапер. Фото: колаж "Сьогодні"

Таганський районний суд Москви дав 10 діб адміністративного арешту коміку Ідраку Мірзалізаде нібито за порушення міжнаціональної ворожнечі.

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Про це повідомляє Inforesist з посиланням на агентство "Москва".

На судовому засіданні Мірзалізаде не визнав своєї провини і заявив, що всі його виступ навпаки був спрямований на висміювання ксенофобії. Він також приніс вибачення всім, кого міг зачепити його жарт.

За який жарт засудили коміка

Його судили за те, що в березні 2021 року він у своєму виступі на програмі "Розгони" міркував про те, як складно людям з "неслов'янською" зовнішністю знімати квартири в столиці Росії.

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Також Мірзалізаде пожартував про росіян. Він розповів, що нібито колись виходив в під'їзд для того, щоб викидати матрац, який був "весь в г*вні", а до цього в квартирі жили росіяни.

"Мабуть, російські обмащуються г*вном і лягають спати", – пожартував комік.

Такий жарт не оцінили в московському суді.

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Стендапер Ідрак Мірзалізаде – хто він

У Москву Ідрак переїхав з Білорусі, щоб відкосити від армії. Грав в команді КВН "Шалена імператриця" разом з Ванею Усович.

Він є креативним продюсером Ютьюб-проектів Stand-up Club №1, ведучим "Вечірнього перископа", шоу "Вечервечер" і "Порараз бірацца".

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Мірзалізаде одним з перших виступив в стендап-рубриці "Вечірнього Урганта", де зробив завуальовану політичну заяву. В кінці свого виступу він вимовив фразу: "Свободу Фахраддіну Абосзода!".

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