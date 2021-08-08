Російський диверсант: колишній заступник командира по тилу вирішив залишити свій полк без опалення

У Росії колишнього заступника командира зенітно-ракетного Червонопрапорного полку з тилу засікли за розпилюванням системи опалення

Російський офіцер "погорів" на трубах / Колаж "Сегодня"

У Росії затримали колишнього заступника командира 549-го зенітно-ракетного Червонопрапорного полку з тилу в момент, коли він з подільником розпилювали труби системи опалення.

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Про це повідомляє тelegram-канал Mash .

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Інцидент стався в Новій Москві. 47-річний зловмисник раніше служив в цій частині і у нього залишилися ключі від приміщень.

Взявши з собою подільника і прихопивши ключі, колишній заступник командира полку почав демонтаж опалювальної системи з караульного приміщення. У самий невідповідний момент туди зайшов солдат, який викликав поліцію.

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За фактом події проводиться перевірка, сума заподіяних збитків наразі встановлюється.

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Нагадаємо, що в липні в Південно-Сахалінську російські військові несподівано втратили по дорозі танк. Він злетів з тягача і перекинувся.

А трохи раніше військові РФ примудрилися втопити танк під час форсування річки. Вони намагалися переправити бойову машину на протилежний берег, але щось пішло не так.