"Північний потік – 2" вилізе Росії боком: смілива пропозиція з Німеччини

У Бундестазі наполягають на тиску на Росію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Росію потрібно чинити тиск за допомогою газопроводу "Північний потік – 2".

Про це пише DW, посилаючись на заяву голів комітетів у Бундестазі Міхаеля Рота та Антона Гофрайтера.

Реклама

За їхніми словами, це може бути впливом на дипломатичному рівні, якщо виникне нова агресія Росії проти України.

Що пропонується

За словами Рота, у Німеччині роблять ставку на політико-дипломатичне рішення, проте санкції також є частиною дипломатичного інструментарію. Парламентарій зазначив: якщо буде нове вторгнення Росії в Україну, то "справді доведеться застосувати санкції".

А Гофрайтер закликав максимально відкладати введення в експлуатацію "Північного потоку – 2".

Реклама

"Вже тільки з геостратегічних причин було б розумно залишити питання відкритим якнайдовше", – сказав він.

Джерело фото – Укрінформ

За словами Гофрайтера, інакше Німеччина втратить "засіб тиску на президента Росії Володимира Путіна". Також він вважає, що "трубопроводи, які проходять через Україну, вже відповідним чином заповнені", тому додатковий газопровід Німеччині не потрібен.

Що ще кажуть у Німеччині?

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" зупинили через те, що проєкт не відповідає вимогам Євросоюзу, а питання про запуск має геополітичний характер.

Реклама

За її словами, уряд ФРН прописав у коаліційній угоді умову про те, що всі енергетичні проєкти в Німеччині мають відповідати європейським вимогам, зокрема й цей трубопровід.

"На цей момент це не так, тому процес сертифікації припинено", – заявила очільниця МЗС.

Що кажуть у Росії?

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков раніше висловлював надію, що "Північний потік – 2" буде сертифікований відразу після завершення процедур німецького регулятора.

"Сподіватимемося, як тільки регулятори свою роботу закінчать, проєкт буде сертифікований. Ми на це сподіваємось", – сказав він.

Нагадаємо, на початку січня президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт, який передбачає введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік – 2". Санкції потрібні, щоб не допустити запуску газопроводу.

Читайте також: