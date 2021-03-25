У Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом (фото)

Команда російського опозиціонера Олексія Навального розмістила карту Росії, в межі якої включено окупований РФ український півострів Крим, і відмовилася її виправляти.

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Про це повідомив голова Меджлісу крімськотатарского народу Рефат Чубаров у Facebook.

Інтерактивну карту, на якій відзначають кількість людей, готових вийти на протести на підтримку Навального у Росії, розміщена на новоствореному сайті "Свободу Навальному".

За словами Чубарова, він звернувся до представника Навального Леоніда Волкова з проханням виправити помилку, але той відмовився.

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"Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення. Мені не хотілося б транслювати аргументи пана Леоніда, тому я пропоную йому самому включитися тут в обговорення даної вкрай непривабливої ситуації", – зазначив голова Меджлісу.

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Чубаров додав, що ті, хто хочуть справедливості для себе, повинні припинити "мародерствувати в чужій хаті".

"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?" – написав він.

Нагадаємо, прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у в'язниці, збирають всеросійський мітинг на підтримку засудженого політика – вони мають намір оголосити найближчу акцію, коли на сайті "Свободу Навальному" набереться півмільйона людина, готових вийти на протест.

Ми також повідомляли, що здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального погіршилося – у нього почала відніматися нога.

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