Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFT

Журналісти "Сьогодні" розібралися, чи спрацює нова санкційна "дубинка" і чим це обернеться для Кремля

Чутки про те, що Росію можуть відключити від SWIFT, спалахнули з новою силою – особливо після ескалації ситуації на Донбасі. Журналісти "Сьогодні" розібралися, чи спрацює санкційна "дубинка" і чим це обернеться для Кремля.

Що відбувається?

Реклама

Сьогодні Європарламент прийняв резолюцію з вимогою відключити РФ від системи SWIFT. Згідно з документом, ЄС повинен домагатися відключення Росії від системи платежів, якщо Кремль продовжить свою агресію проти України.

Таку ідею підтримав і американський президент Джо Байден в грудні минулого року. Щоправда, тоді можливі санкції були пов'язані з хакерськими атаками.

Відключення вітають і в Україні. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, необхідно ввести заборону для РФ на доступ до SWIFT як частини пакета нових економічних санкцій.

Що взагалі таке SWIFT?

SWIFT – це єдиний міжнародний стандарт, система, в якій банки обмінюються інформацією про платежі. Її використовують тисячі фінансових організацій по всьому світу – близько 10 тис. банків. Щорічно SWIFT забезпечує передачу порядку 1,8 млрд повідомлень.

Реклама

Сама система – європейська, зі штаб-квартирою в Бельгії. Але Росія перебуває в трійці лідерів у світі за кількістю транзакцій в рамках SWIFT і замикає першу десятку країн за їх обсягом.

Фото: SWIFT/Event Images

Ще раз, це не платіжна система, а зручний, дешевий і безпечний інтерфейс інформаційного супроводу міжбанківських платежів. Він працює таким чином: якщо банку потрібно відправити платіж або підтвердження угоди іншому банку, він готує таке повідомлення, шифрує його з допомогою спеціальної системи, створеної SWIFT, а після відправляє через термінал своєму контрагенту.

Чи можуть відключити від SWIFT?

Так, прецеденти вже були. Перший випадок відключення від SWIFT як санкційний захід стався 2012 року. Тоді банківський комітет США пригрозив санкціями проти організації, якщо та не відключить банки Ірану, які обслуговували іранську ядерну програму. Доступ повернули тільки через чотири роки, коли Тегеран підтвердив виконання зобов'язань з ядерної угоди.

Реклама

Після окупації Криму західні країни закликали SWIFT відключити РФ, проте до справи тоді так і не дійшло. Зате 2017 року втратили можливість використовувати систему російські РНКБ і Темпбанк – все через американські санкції.

Чим відключення загрожує Росії?

Точно визначити наслідки дуже важко – все залежить від того, як саме буде сформульована заборона. Якщо під санкції потраплять всі російські банки, то Росія фактично опиниться у фінансовій ізоляції. Такого в історії поки не було.

Обмеження також можуть торкнутися тільки частини фінансових організацій. Тоді наслідки для країни будуть не настільки плачевними. Однак все рівно подібні санкції суттєво посилять проблеми російської економіки, яка і так переживає не найкращі часи.

Колаж "Сьогодні"

Реклама

Ось можливі наслідки відключення РФ від платіжної системи:

переказати гроші до країни буде практично неможливо, тільки обхідними шляхами – готівкою або переказами на приватні рахунки в банках ОАЕ, Туреччині, Іраку, Тайваню;

черговий виток девальвації рубля;

росіяни не зможуть розраховуватися за кордоном картками Mastercard і VISA;

проблеми з міжнародними перерахуваннями – платежі йтимуть довше (і вони будуть дорожчими), це торкнеться бізнесу, а саме імпортерів і експортерів;

в результаті терміни поставок зриватимуться, звузиться асортимент товарів, що імпортуються, навіть можливий дефіцит;

припинення доларових платежів.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав ведення подібних санкцій катастрофою для Росії. За його словами, у Кремля є тільки один варіант – "мільярди готівки в валізах".

"Це будуть не просто наслідки, а катастрофічні наслідки. Уявіть собі: Росія експортує газ, але не може отримати за це долари, тому що немає механізмів оплати газу в рублях – такої валюти, визнаної світом, не існує... Це означає, що Росія може вести торгівлю тільки з країнами, які розраховуватимуться або рублями, або іншими валютами, але не доларом і не євро", – зазначив він.

Такої ж думки дотримується і інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, відключення від SWIFT перенесе економіку РФ в Середньовіччя. Однак, упевнений експерт, зараз Захід не почне вводити цю санкцію.

"Це жахалка, яка висить на стіні для того, щоб Росія вела себе пристойніше. Але зараз її ніхто не використовуватиму. Це як ядерна бомба. Сильно це вдарило б по економіці Росії? Так, це було б катастрофою. Тому що всі ми живемо в глобальному світі, який передбачає постійну торгівлю. І коли ви від цього відключаєтеся, ви відразу переходите до Середньовіччя. Приклад Ірану, який відключали від SWIFT, дуже показовий", – вважає він.

Кремль говорить про альтернативи – це можливо?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе знайти в короткі терміни альтернативу системі SWIFT.

"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги або "байпаси" або замінники цієї системи будуть знайдені дуже швидко... Всім пора зрозуміти, і американцям теж, що Росія – це самодостатня країна, Росія – це сильна, самодостатня держава. Неможливо ні в чому обмежити Росію", – сказав він.

Насправді у SWIFT дійсно є альтернативи. 2012 року після відключення від міжнародної системи Іран переключився на платіжну систему SUCRE – її використовують на Кубі, в Еквадорі, Болівії, Венесуелі і Нікарагуа.

2015 року свій аналог запустив і Китай – CIPS ("Китайська міжнародна платіжна система"). Однак, на відміну від SWIFT, вона розрахована тільки на транзакції в юанях.

2020 року Євросоюз створив власну систему транзакцій INSTEX. Наразі її використовують тільки для фінансових операцій європейських країн з Іраном – через побоювання американських санкцій.