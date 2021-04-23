У Путіна запропонували провести зустріч "Нормандської четвірки" на Донбасі

Після запрошення Зеленського до Путіна зустрітися на Донбасі, Росія кличе туди учасників "нормандського формату"

Російська Федерація пропонує провести зустріч в нормандському форматі на Донбасі за участі представників так званих Донецької і Луганської "народних республік".

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Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії і ппереговорник в нормандському форматі Дмитро Козак, передають російські ЗМІ.

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"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", – додав Козак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу.

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У відповідь, Путін запросив Зеленського відвідати Москву.

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