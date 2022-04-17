"Удар по самолюбству росіян": у Міноборони Австрії прокоментували знищення флагмана "Москва"

Після ліквідації "Москви" бойові можливості РФ скоротилися

У світі обговорюють затоплення крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Втрата Росією флагмана ЧФ крейсера "Москва" внаслідок ураження двома ракетами наземного базування "Р-360 Нептун", випущеними ЗСУ, стала найсерйознішою невдачею армії РФ у її війні проти України, вважає голова відділу базового планування у міністерстві оборони Австрії генерал-майор Бруно Хофбауер.

Про це повідомляє видання Oberösterreichische Nachrichten.

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ВМФ Росії міг сильно недооцінити можливості захисників України, тому залишив крейсер у прибережних водах, а не у відкритому морі, зазначає військово-морський експерт.

Він наголосив, що кораблі типу "Москва"насамперед призначалися для створення протиповітряного щита авіаносців, але є легкою мішенню поблизу узбережжя.

"Українці завдали масованого удару по самолюбству росіян, але вони досягли успіху і в стратегічному плані", – сказав Хофбауер.

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Так, після ліквідації Москви бойові можливості РФ скоротилися. Експерт вважає, що про морську десантну операцію російських військ у районі Одеси найближчим часом не може бути й мови, враховуючи ймовірність, що ЗСУ замінували узбережжя.

Затоплення крейсера "Москва" стало другим випадком знищення військового корабля таких розмірів з часів Другої світової війни. Востаннє це сталося 2 травня 1982 під час Фолклендської війни, коли британський підводний човен відправив на дно моря аргентинський крейсер "Генерал Бельграно".

Після втрати РФ єдиного крейсера Чорноморського флоту "Москва" у його складі залишилося 6 підводних човнів, 5 фрегатів, 35 кораблів охорони та берегової оборони та 10 десантно-транспортних кораблів.

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Крім ЧФ, росіяни мають Північний флот (з двома крейсерами), Тихоокеанський флот (з одним крейсером) і Балтійський флот.

Деталі

На борту "Москви" могли бути ядерні боєголовки, доля яких поки що невідома. Президент Росії Володимир Путін лютує через знищення флагмана ЧФ РФ і зриває злість на своєму оточенні .

. Вчора, 14 квітня, у Москві панувала незвичайна активність. Закулісся Кремля почало рухатися відразу після повідомлення про блискучу роботу ЗСУ щодо знищення флагмана чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" .

. Як пишуть британські ЗМІ, успішна операція ЗСУ не лише оголила весь ЧФ РФ перед українськими Байракторами" ("Москва" була єдиним кораблем цього флоту з системою ППО великого радіусу дії), це ще похитнуло силове панування Росії у Чорноморському регіоні.

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