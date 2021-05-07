Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому "совку" пити

Колишній секретар компартії Лігачов був ідеологом антиалкогольної кампанії 1985 року

У Росії на 101-му році життя помер колишній секретар ЦК КПРС Єгор Лігачов. Він запам'ятався своєю антиалкогольної кампанією, яка не принесла результатів.

Реклама

Як повідомляє Telegram-канал Mash, найстарший член ЦК кілька днів тому потрапив в реанімацію, там знаходився на ШВЛ.

Лікарі діагностували у нього пневмонію, множинні вегетативні порушення, і оцінювали стан політика як вкрай важкий.

З ім'ям Лігачова пов'язана, зокрема, антиалкогольна кампанія 1985 року – він був її ідеологом. І хоча тоді в СРСР була вирубана половина всіх виноградників, пити менше населення не стало.

Читайте також: Померла найсильніша людина планети з України

Реклама

Йому також належить авторство знаменитої фрази "Борис, ти не правий!" (адресувалася Борису Єльцину).

Саме Лігачов очолив правий клон в Компартії незадовго до її остаточного краху. Офіційно не увійшовши до складу ГКЧП в 1991 році, він став його ідейним натхненником.

Нагадаємо, в лютому 2020 року в Росії помер останній маршал СРСР Дмитро Язов.