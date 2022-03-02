Вже понад 200 танків. Втрати Росії під час вторгнення в Україну

Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня:
- Особового складу – понад 5840 осіб
- Танків – до 211
- Бойових броньованих машин – 862
- Артилерійських систем – 85
- РСЗВ – 40
- Засобів ППО – 9
- Літаків – 30
- Вертольотів – 31
- Автомобільної техніки – 355
- Легких швидкісних катерів – 2
- Цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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