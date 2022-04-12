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У Москві затримали опозиціонера Кара-Мурзу, якого ФСБ двічі намагалася отруїти

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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12 квітня, 00:09
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Кара-Мурзу, ймовірно, відвезли до відділу внутрішніх справ Хамовники, туди вже їде адвокат
Причини затримання поки що невідомі
Причини затримання поки що невідомі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві біля свого будинку поліція затримала опозиціонера Володимира Кара-Мурза. Про це у мікроблозі Twitter написав російський опозиційний політик Ілля Яшин

Яшин припустив, що затримання було пов'язане з якимось антивоєнним висловом Кара-Мурзи у соцмережі.

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"Володимира Кара-Мурзу затримано поліцією в Москві поряд зі своїм будинком. Що саме пред'являють, поки невідомо. Судячи з усього, Кара-Мурза доставлено до ОВС Хамовників, куди їде його адвокат Прохоров. Можу припустити, що затримання пов'язане з адміністративною справою (у у випадку кримінальної справи був би обшук і допит у СКР. Швидше за все, мова про якесь антивоєнне висловлювання в пресі або в соцмережах.

Отруєння опозиціонера

У 2015 та 2017 роках Кара-Мурза перебував у лікарні у критичному стані із симптомами тяжкого отруєння. Перше отруєння було через місяць після вбивства Бориса Нємцова . Довгий час він перебував у комі . За результатами експертизи, що була проведена у Франції, було встановлено, що в його організмі було перевищення норми утримання важких металів. За фактом отруєння він звернувся до Слідчого комітету, але у порушенні кримінальних справ про замах йому було відмовлено.

Минулого року він виявив за собою стеження. Автомобілі, на яких пересувалися стежили за ним, були закріплені за ФСБ.

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