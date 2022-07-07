У РФ заарештували головного експерта з ракет та артилерії

За даними суду, чоловіку висунуто звинувачення в особливо великому шахрайстві

У Росії заарештували Андрія Грудзинського. Фото: колаж "Сьогодні"

У Москві суд заарештував директора центру Російської академії ракетних та артилерійських наук Андрія Грудзинського. Його звинувачують в особливо великому шахрайстві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як стало відомо, суд задовольнив клопотання про обрання Грудзинському запобіжного заходу у вигляді взяття під варту терміном до 22 серпня 2022 року.

За даними суду, його звинувачено в особливо великому шахрайстві.

"Грудзинський обіймає посаду директора наукового центру високих технологій, створення озброєння, військової та спеціальної техніки ФДБУ "Російська академія ракетних та артилерійських наук", – заявили в суді.

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Андрія Грудзинського заарештували. Фото: російські ЗМІ

Ракетні обстріли українських міст

Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Одеській області літаками стратегічної авіації. У Сергіївці Білгород-Дністровського району одна ракета влучила в 9-поверхову будівлю, друга – в базу відпочинку.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд на 9 поверхів. Удар був такої сили, що вибило вікна у сусідніх будинках. Внаслідок атаки щонайменше 20 людей загинуло, 38 було поранено.

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27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Удар припав у торговельний центр "Амстор", де в той час перебувало багато відвідувачів. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало.

Своєю чергою ексглава МВС Арсен Аваков назвав міста, які захистять від російських ракет новою системою ПРО.