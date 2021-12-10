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У РФ депутат засвітився голяка на важливій нараді в Zoom (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 15:47
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Соратники Максима Петліна вдали, що нічого не помітили
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова свердлівського партійного осередку "Яблуко" Максим Петлін під час онлайн-наради в Zoom роздягнувся догола перед колегами. Відео інциденту в Telegram-каналі опублікували російські ЗМІ.

Відома петербурзька партія обговорювала свої права та обов'язки на онлайн-зустрічі. Переговори присвятили догани мундепу Ливарним округом у Петербурзі Філіппу Погоролеву. Він нібито створював усередині "яблучників" обстановку нетерпимості та ворожнечі.

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Розстебнувши штани, Петлін пройшовся перед учасниками онлайн-зустрічі, голий нижче пояса. Багато колег обрали зробити вигляд, що нічого не помітили, але керівник фракції в петербурзькому ЗакСек Борис Вишневський не змовчав і зробив однопартійцю публічну догану.

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