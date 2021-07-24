У Росії автобус з пасажирами потрапив у ДТП – загинули дві людини (фото)

Причиною ДТП з автобусом на Кубані могла стати відмова гальмівної системи

В аварії постраждали 20 осіб / Фото: колаж "Сегодня"

У вівторок, 24 липня, туристичний автобус з 22 пасажирами з'їхав з дороги в кювет на Кубані. В результаті загинули двоє людей.

Реклама

Про це повідомляє РІА Новини.

В аварії постраждали 20 людей, їх госпіталізували до лікарень регіону. Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Незабаром в лікарні померла ще одна людина.

Правоохоронці припускають, що причиною ДТП з автобусом на Кубані могла стати відмова гальмівної системи.

"На місце виїхали. Це сталося в районі селища Мезмай Апшеронского району, там гірська місцевість", – повідомили в прес-службі прокуратури.

Реклама

Фото: РЕН ТВ

"У ході перевірки буде дана оцінка причин і умов, що сталося, в тому числі дій перевізника на предмет надання послуг, що не відповідає вимогам безпеки, включаючи технічний стан випущеного на лінію транспортного засобу", – повідомили правоохоронці.

На кадрах з місця події видно, що автобус перекинувся на бік, на місці працюють рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ-Чоп біля села Березівка (Київська область) сталася серйозна ДТП з летальним результатом . Є не тільки загиблі, але і постраждалі.

Реклама

Нагадаємо, в Києві автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці