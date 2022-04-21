У Росії горить будівля Міноборони, є жертви (фото/відео)

На місці події працюють пожежники, людей із будівлі евакуювали

Внаслідок пожежі постраждали 20 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Твері спалахнула будівля другого центрального науково-дослідного інституту міністерства оборони Російської Федерації. Про це повідомляють росЗМІ.

Корпус спалахнув об 11:08 ранку. Роботу рятувальникам ускладнює сильний вітер, що сягає 12 м/с. Вітер несе дим у бік міста.

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Рух на набережній Афанасія Нікітіна, де розташована будівля, перекрито. Змінено маршрути автобусів.

Внаслідок пожежі загинула одна людина, ще 20 постраждали. Люди на руках порізи, кров. Потерпілим надають медичну допомогу. На місці працюють спецслужби міста.

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За інформацією ЗСУ, цей інститут займався розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виробляв навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?