У Росії шукають 134 тисячі строковиків. Запевняють, що не на війну з Україною

Збройні сили Росії готуються до початку весняного призову, який розпочнеться 1 квітня. Відповідний указ вже підписав міжнародний злочинець Володимир Путін, про це повідомляє "Інтерфакс".
Що відомо
"Пройде з 1 квітня до 15 липня 2022 року призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону призову на військову службу, у кількості 134 500 осіб", – йдеться в указі, опублікованому 31 березня на офіційному інтернет-порталі.
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Щоб заспокоїти громадян своєї країни, Генштаб Росії змушений кілька разів на день запевняти, що оголошений весняний призов до армії ніяк не пов'язаний з війною в Україні, розповідаючи, що в ній беруть участь лише офіцери та контрактники.
"Нічого загрозливого для військовослужбовців по призову у цій операції немає", – розповідав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-24" представник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Володимир Цимлянський.
Строковики в Україні
- Проте буквально у кожній групі затриманих російських солдатів на території України виявляються солдати строкової служби. Наприклад, 20-річний строковик Неяз Ахунов, який навіть узяв участь у прес-конференції у Києві та розповів, як він замість навчань опинився на території сусідньої держави як військовий злочинець.
- 24 березня було оприлюднено перехоплення телефонної розмови ще одного строковика зі своїми рідними.
- У Києві не сумніваються, що цей призов закінчиться відправкою в Україну нової партії новобранців без військової підготовки. На думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Путін чекав на призов, щоб відправити в Україну на розстріл своїх строковиків.