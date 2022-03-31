У Росії шукають 134 тисячі строковиків. Запевняють, що не на війну з Україною

1 квітня окупанти розпочинають весняний призов

Путін збирає нове військо смертників / Колаж "Сьогодні"

Збройні сили Росії готуються до початку весняного призову, який розпочнеться 1 квітня. Відповідний указ вже підписав міжнародний злочинець Володимир Путін, про це повідомляє "Інтерфакс".

Що відомо

"Пройде з 1 квітня до 15 липня 2022 року призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону призову на військову службу, у кількості 134 500 осіб", – йдеться в указі, опублікованому 31 березня на офіційному інтернет-порталі.

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Щоб заспокоїти громадян своєї країни, Генштаб Росії змушений кілька разів на день запевняти, що оголошений весняний призов до армії ніяк не пов'язаний з війною в Україні, розповідаючи, що в ній беруть участь лише офіцери та контрактники.

"Нічого загрозливого для військовослужбовців по призову у цій операції немає", – розповідав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-24" представник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Володимир Цимлянський.

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